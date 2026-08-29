Sarıyer'de parkta bir kişi ölü halde bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parka gelen vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu.

PARKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinde isminin Enes Gürsu olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürsu'nun cansız bedeni ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır