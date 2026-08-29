HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıyer'de parkta bir kişi ölü halde bulundu

Sarıyer'de parkta bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürsu'nun cansız bedeni ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de parkta bir kişi ölü halde bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parka gelen vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu.

PARKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinde isminin Enes Gürsu olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürsu'nun cansız bedeni ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorlarını yarış için değil ateş savaşçıları için sürdülerMotorlarını yarış için değil ateş savaşçıları için sürdüler
Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandıElazığ’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer park ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.