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Alanya'da bir adam evinin önünde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evinin önünde hareketsiz bir şekilde yatan adamın, hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Alanya'da bir adam evinin önünde ölü bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya'nın Hacet Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki bahçede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın giriş katında oturan Ercan Yapanlar (58), sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından evinin önünde yerde hareketsiz halde bulundu.

VÜCUDUNDA İZE RASTLANMADI

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Yapanlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin vücudunda herhangi kesici ya da delici bir ize rastlanılmadı. Yapanlar'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Alanya
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