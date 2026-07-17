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Alanya'da cinsel istismar ve telefon hırsızlığı iddiası: 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'da cinsel istismar ve telefon hırsızlığı iddiası: 1 şüpheli tutuklandı

Olay, dün gece saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barlar Sokağı'nda tanışan Kazakistan uyruklu Anel B. (35) ile Suriye uyruklu Muhammed A. (24), bir süre birlikte eğlendikten sonra bir otele geçti.

CİNSEL İSTİSMAR VE TELEFON HIRSIZLIĞI İDDİASI

İddiaya göre, otelde bir süre birlikte kalan ikiliden Muhammed A. otelden ayrılırken Anel B., şüphelinin kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu ve cep telefonunu alarak kaçtığını öne sürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil yolunda şüpheli Muhammed A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hâkimliğince ‘cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Antakya
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