Alanya’da etkili olan fırtına sahildeki işletmede hasara yol açtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına, sahil kesiminde işletmelerde maddi hasara neden oldu.

Alanya’da etkili olan fırtına sahildeki işletmede hasara yol açtı

Alanya’da fırtına sonrası sahil kenarında faaliyet gösteren bir işletmenin çatısı zarar görürken, işletme önünde bulunan masa, sandalye ve çeşitli eşyalar hasar gördü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işletme sahipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, devrilen ve zarar gören eşyalar toparlandı. Fırtınadan etkilenen bir diğer nokta ise sahil kenarındaki spor kompleksi oldu. Kompleksin çatısında bulunan brandaların bir kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yırtılırken, bazı brandalarda ise ciddi hasar oluştu.
Zarar gören işletmenin sahibi İsa Demir, "Gece saatlerinde bekçi beni aradı. Ben de işletmeye geldim, işletme dağılmış. Gece fırtına çıkmış, masa, sandalyeler, çatı hepsi uçmuş. Makinelerin hepsi ıslanmış. Allah bir daha göstermesin" dedi.

Kaynak: İHA

