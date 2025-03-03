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  4. Alanya'da feci olay! 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Alanya'da feci olay! 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

03.03.2025 23:45
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 katlı binanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinden düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Alanya'da feci olay! 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma S. (53) hastaneye kaldırıldı.

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)

AW404527_02Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Alanya
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