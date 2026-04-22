Alanya’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Yangın, saat 15.30 sıralarında Alanya’nın Tepe Mahallesi 1209. Sokakta bulunan inşaat şantiye alanında bulunan konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı konteyner olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İŞÇİ KONTEYNERİNDE YANGIN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve orman işletme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır