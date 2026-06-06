Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: "Bir parti daha mutlak butlanla karşı karşıya"

CHP için alınan 'Mutlak butlan' kararı Türkiye siyasetinin gündemindeki yerini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı ile CHP'nin başına geri dönmüş ve bu durum hem parti içi hem de siyasi tartışmaları beraberinde getirmişti.

ÇOK KONUŞULACAK MUTLAK BUTLAN İDDİASI

Partide Özgür Özel kanadı ile Kemal Kılıçdaroğlu kanadı oluşurken, partililer ve siyaset kamuoyu yaşananları yakından takip etmeye devam ediyor. Öte yandan mutlak butlanla ilgili çok konuşulacak bir iddia daha gündeme geldi.

"BİR PARTİ DAHA MUTLAK BUTLANLA KARŞI KARŞIYA"

TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş bir partinin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğunu iddia etti ve pazartesi günü konuyla ilgili olarak belge beklediğini söyledi.

"PAZARTESİ BELGESİNİ BEKLİYORUM"

Yarkadaş, "Bir hukukçu arkadaşım, bir partimizin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğu yönünde bir yazı yazmış. Fakat pazartesi belgesini bekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE TARİHİNE DAMGA VURMUŞ PARTİLERDEN BİRİ"

Barış Yarkadaş'ın bahsettiği partinin hangisi olduğu merak edilirken, Yarkadaş partiyle ilgili olarak "Önemli bir parti. Türkiye tarihine damga vurmuş partilerden biri" ifadelerini kullandı.