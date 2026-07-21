HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu

Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve çevreye yayılan yanıcı maddelerin tutuşması sonrası çıktığı belirtildi.

Eskişehir'deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu

Eskişehir'deki Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, ESGAZ ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Çalışmalara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan 2 ekip söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Eskişehir deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu 1

FABRİKA ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sebebi ile fabrika çalışanları tahliye edildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eskişehir deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu 2

Eskişehir deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu 3

Eskişehir deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu 4

Eskişehir deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu 5

Eskişehir deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuruÖzel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru
Rize’de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdıRize’de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.