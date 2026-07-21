Eskişehir'deki TUSAŞ yerleşkesinde yangın! Ekipler seferber oldu

Eskişehir'deki Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, ESGAZ ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Çalışmalara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan 2 ekip söndürme çalışmalarına destek veriyor.

FABRİKA ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sebebi ile fabrika çalışanları tahliye edildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

🔴 #SONDAKİKA | Eskişehir'de bulunan TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) fabrikasının yıkama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



📌 Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile fabrikanın kendi ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütürken,… pic.twitter.com/zD0tH13KSp — Mynet (@mynet) July 21, 2026