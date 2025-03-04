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  4. Alanya'da kaçak silah ticareti operasyonu!10 şüpheli hakkında adli işlem, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı

Alanya'da kaçak silah ticareti operasyonu!10 şüpheli hakkında adli işlem, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 17:10
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Alanya'da kaçak silah ticareti operasyonu!10 şüpheli hakkında adli işlem, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Timi ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, Güzelbağ, Bayır, Gözübüyük, Karamanlar, Güney, Yenice, Burçaklar ve Gümüşgöze mahallelerinde 7 ayrı noktada belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirildi.

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32 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yapılan aramalarda; 10 tabanca, 32 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 135 adet tabanca fişeği, 12 adet 7,62 mm tabanca fişeği, 374 adet av tüfeği fişeği el geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alanya kaçakçılık operasyonu silah jandarma
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