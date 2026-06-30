Alanya'da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yaptı.

MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Akan trafiğe aldırış etmeyen sürücü, ellerini iki yana açarak metrelerce o şekilde ilerledi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahıs, bir süre sonra yeniden motosikletin koltuğuna oturarak yoluna devam etti. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır