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Alanya'da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeki elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ellerini iki yana açan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya'da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yaptı.

Alanya da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada 1

MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Akan trafiğe aldırış etmeyen sürücü, ellerini iki yana açarak metrelerce o şekilde ilerledi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahıs, bir süre sonra yeniden motosikletin koltuğuna oturarak yoluna devam etti. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Alanya da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada 2

Alanya da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet
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