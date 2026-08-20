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Alanya’da motosikletlinin tehlikeli hareketleri kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir motosikletlinin seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.

Alanya’da motosikletlinin tehlikeli hareketleri kamerada

Olay, Alanya’nın Oba Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletli bir şahıs, ışıklarda kalkış yaptığı sırada motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Motosikletlinin tehlikeli hareketleri, aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletlinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde motosikletlinin motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerin ardından seyir halinde ilerlemeye devam ettiği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya
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