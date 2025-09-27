HABER

Alanya'da öğrenci yurdundaki cinsel istismar davasında öğretmene 83 yıl 9 ay ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 14 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan G.R.U, 83 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 yılında Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Aynı yurtta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen G.R.U.'nun, yurtta kalan yaşları küçük 14 öğrenciye yönelik farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın son ve karar duruşması Alanya Adliyesinde görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkında isnad edilen suçlardan dolayı 83 yıl 9 ay hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

14 ÖĞRENCİ MAĞDUR

Hazırlanan iddianamede, G.R.U.'nun 14 öğrenciye yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar", "çocuğa karşı cinsel taciz", "çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek", 1 öğrenciye yönelik ise "nitelikli cinsel istismar" suçlarından toplamda 109 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE

İddianamede, mağdur öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.'nun kendilerine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, çeşitli zamanlarda cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Sanık G.R.U. ise ifadesinde suçlamaları reddederek, "çocuklarla sadece şakalaştığını" öne sürdü.

Öğrencilerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, G.R.U.'nun çocuklara bağırdığı ve bazı öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Görüntüler, dava dosyasına delil olarak girdi. Duruşmada son sözü sorulan sanık G.R.U, ‘' Taciz ve cinsel istismar suçlarını kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.

83 YIL 9 AY CEZA ALDI

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık G.R.U.'yu toplamda 83 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Karar duruşmasının ardından Alanya Adliye binası önünde karar hakkında değerlendirmede bulunan dava avukatlarından Mehmet Sutay Seydioğulları, "Mahkeme sanık hakkında 84 yıl hapis cezasına hükmetti. İşlediği suçlar bakımından somut delilleri ve tanıklar eşliğinde suçun soyut ve somut unsurların oluştuğuna mahkeme heyeti kanaat getirdi. Normalde sanığın daha fazla ceza alması kanaatindeyiz. Bununla ilgili gerekli itirazlarımızı yapacağız. Sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz'' dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

