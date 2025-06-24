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Alanya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 112. kez mühürledi! Belediyeden açıklama geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen otel 112. kez mühürlendi. Alanya Belediyesinden, otelin mühür bozduğu belirtilerek "Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutuldu" denildi.

Alanya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 112. kez mühürledi! Belediyeden açıklama geldi

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam edilen tesise yönelik denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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"BİZ KEZ DAHA İŞLEM YAPILDI"

Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisinin 112. kez mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yapıldı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı." ifadelerine yer verildi.

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya otel
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