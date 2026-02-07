HABER

Alanya'da sağanak sonrası su taşkını köprüde zarara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Orhan Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan yolda bulunan Mekan Köprüsü'nde su seviyesi yükselerek köprü üzerinden taştı.

Alanya'da sağanak sonrası su taşkını köprüde zarara neden oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Alanya'da dün başlayan sağanak yağış bugün yüksek kesimde bulunan mahallerde su taşkınına yol açtı. Taşkın nedeniyle köprü üzerindeki asfaltın söküldüğü, çamur ve taş parçalarının yolu kapladığı öğrenildi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle grup yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kaplanhanı Yaylası'nda da aşırı yağış sonucu evlerde su baskınları yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleriyle çamur ve taşları temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Oba Alacami Mahallesi'nde de aşırı yağış nedeniyle yollarda yoğun çamur oluştu. Bazı araçların çamura saplandığı, sürücülerin zor anlar yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

