Alanya'da sıcak hava nedeniyle plajlar doldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceye çıktığı Ağustos ayında tatilciler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kleopatra Plajı'nı doldurmaya başlayan tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalıştı. Kimi turistler güneşlenmeyi tercih ederken kimileri ise Alanya'nın berrak sularında yüzerek serinledi. Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıktı.

Ankara'dan tatil için Alanya'ya her sene geldiğini ifade eden Fatih Doğan, ‘'Ankara'dan geliyoruz. Genellikle en çok tercih ettiğimiz yerlerden birisi Alanya. Her sene 1 hafta tatil yaparız. Alanya'da en çok beğendiğimiz yer Kleopatra plajıdır derken, Ankara'dan gelen Yasin Ünal ise ‘'İzinlerimizde genelde denizin temizliği berraklığını tercih ederek ailemizle beraber buraları tercih ediyoruz. Biraz kaçamak yaparak her sene geliyoruz'' dedi.

Alanya
