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Alanya'da sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkınca plajlara akın ettiler

02.02.2025 19:42
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği hafta sonu yerli ve yabancı vatandaşlar Kleopatra plajına akın etti.

Alanya'da sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkınca plajlara akın ettiler

Alanya'da hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, güzel havanın ve denizin tadını çıkarmak için dünyaca ünlü Kleopatra plajının yolunu tuttular. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye çıkmasını değerlendiren bazı vatandaşlar çocuklarıyla vakit geçirirken, bazıları ise denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardılar.

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Balık tutmak isteyen vatandaşlar da sahildeki yerlerini aldılar. Yarıyıl tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklar ise bol bol oynadılar.

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Ailesi ile güzel havanın tadını çıkarmak için sahile gelen Merve Topataş, "Bugün ailemizle beraber Alanya'yı sahilden görmek istedik. Malum pazartesi günü okullar başlıyor. Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. Bütün öğrencilere de buradan başarılılar diliyoruz. Ailemizle sahilin tadını çıkarıyoruz'' dedi.

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Alanya'nın eşsiz manzarasında plajda voleybol oynamak için gelen Mustafa Özbek, "Havanın güzelliğini fırsat bilip geldik. Genelde tüm Türkiye'de havalar soğuk ama Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Biz de bunu fırsat bilip sahile geldik. Voleybol oynuyoruz, denize giriyoruz. Alanya'nın tadını çıkartıyoruz. Bugün pazar günü ben de bir eğitimci olarak tatilin son gününde fırsat bilip buraya geldik. Sporumuzu yapıyoruz'' şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Alanya
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