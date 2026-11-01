Alanya’da yangın! Baraka kullanılamaz hale geldi

Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Sahilde B.İ.’ye ait su sporları işletmesinin barakasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldi. Barakanın içerisinde bulunan bir jet ski de yangında hasar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.