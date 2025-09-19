HABER

Alanya'daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı. Alevler üç mahallede etkili olurken, 100'e yakın ev tahliye edildi. Yangında korkulan oldu ve alevler yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi. Yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Öte yandan Muğla'nın iki ilçesinde ve Aydın'da da orman yangını çıktı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Alanya daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler 1

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA: "100'E YAKIN EVİ TAHLİYE ETTİK"

Alevler kısa sürede İspatlı ve Kargıcak mahallelerine ulaştı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz" dedi.

Alanya daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler 2

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ YARALI YA DA CAN KAYBI YOK"

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personel görev alıyor. Vatandaşlar da ekipleri destekliyor, kumanya ve su dağıtıyor. Öztürk, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok" ifadelerini kullandı.

Alanya daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler 3

TEDBİR AMACIYLA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangının başladığı Aliefendi Mahallesi’nin muhtarı Rüştü Vural da açıklamada bulundu. Vural "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi, bazı evler ve seralarda hasar oluştu.

Alanya daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler 4

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi’ndeki sazlık alanda çıkan yangın da yerleşim yerlerini tehdit etti. Alevler, iki katlı bir evi kullanılamaz hale getirirken, bir iş yerinde de hasar oluştu.

Alanya daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler 5

Dumandan etkilenen bazı kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının yaklaştığı mahallelerde tahliyeler yapıldı, elektrik kesintisine gidildi.

Alanya daki yangında korkulan oldu! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı... Korkunç görüntüler 6

MUĞLA'DA DA 2 İLÇEDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde de dün akşam orman yangınları çıktı. Milas’ın Kıyıkışlacık ve Köyceğiz’in Akköprü mahallelerinde çıkan yangınlara çok sayıda ekip müdahale ediyor. Köyceğiz’in Pınar Mahallesi’nde yol kenarındaki boş bir araç alevler arasında kaldı. Yangına müdahale eden ekipler aracı son anda kurtardı. Milas’taki çalışmalara gönüllüler de katıldı. Bir vatandaş, traktörüyle yangın alanına girerek alevleri söndürmeye çalıştı. Fethiye’de çıkan başka bir yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

AYDIN'DA YANGIN

Aydın’ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenleri henüz belirlenemedi.

