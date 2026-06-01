Alanya Kalesi açıklarında denizde ölü keçi bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya Kalesi açıklarında meydana geldi. Alanya kalesi çevresindeki doğal alanda gezen keçilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. O sırada bölgede teknesiyle balık avlayan bir vatandaş, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran keçiyi fark etti. Duruma şaşıran vatandaş, gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, deniz üzerinde sürüklenen ölü keçinin bir süre su yüzeyinde kaldığı görüldü.



