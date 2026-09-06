Alanya’nın iki ayrı mahallesindeki kısmen ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangınlara, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ve 30 teknik personel ve orman işçisi ile müdahale edilerek kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır