Alanya’nın iki ayrı mahallesindeki kısmen ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Antalya’nın Alanya ilçesi İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası’nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan iki ayrı ziraat yangını kontrol altına alındı.
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Yangınlara, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ve 30 teknik personel ve orman işçisi ile müdahale edilerek kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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