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Alanya’nın iki ayrı mahallesindeki kısmen ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesi İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası’nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan iki ayrı ziraat yangını kontrol altına alındı.

Alanya’nın iki ayrı mahallesindeki kısmen ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangınlara, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ve 30 teknik personel ve orman işçisi ile müdahale edilerek kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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