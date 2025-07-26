Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı, açıklama 'pes' dedirtti

Antalya'nın Alanya ilçesi büyük bir skandalla çalkanıyor. Alanya'da tanınmış bir doktorun hemşiresi ile uygunsuz görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Doktor yapay zekayı savunması yaptı.

HEMŞİRENİN GÖRÜNTÜLERİ YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ!

Yeni Alanya'da yer alan habere göre görüntüleri doktor ile araları bozulan hemşirenin yaydığı da iddia edildi, hesabın başkalarının ele geçtiği de...

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Doktor A.D. konuyla ilgili, "Önemli açıklama! Hesabım kısa süreliğine ele geçirildi. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı ve uygunsuz bir görüntü paylaşıldı. Bu paylaşım beni yansıtmamaktadır ve tamamen sahtedir. Lütfen gördüğünüz her içeriğin gerçekliğinden emin olmadan inanmayın. Gerekli tüm hukuki adımlar atılmıştır." açıklamasını yaptı.