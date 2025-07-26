Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı, açıklama 'pes' dedirtti

Antalya'nın Alanya ilçesi büyük bir skandalla çalkanıyor. Alanya'da tanınmış bir doktorun hemşiresi ile uygunsuz görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Doktor yapay zekayı savunması yaptı.
Yeni Alanya'da yer alan habere göre görüntüleri doktor ile araları bozulan hemşirenin yaydığı da iddia edildi, hesabın başkalarının ele geçtiği de...
Doktor A.D. konuyla ilgili, "Önemli açıklama! Hesabım kısa süreliğine ele geçirildi. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı ve uygunsuz bir görüntü paylaşıldı. Bu paylaşım beni yansıtmamaktadır ve tamamen sahtedir. Lütfen gördüğünüz her içeriğin gerçekliğinden emin olmadan inanmayın. Gerekli tüm hukuki adımlar atılmıştır." açıklamasını yaptı.
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