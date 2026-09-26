Alanya’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle daireden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri muhtemel bir dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekledi. Yangında dairede maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır