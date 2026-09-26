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Samsun’da güz yağmurları devam ediyor

Samsun’da etkili olan güz yağmurları 4 gündür aralıklarla devam ediyor.

Samsun’da güz yağmurları devam ediyor

Samsun’da etkili olan güz yağmurları 4 gündür aralıklarla devam ediyor. Son 24 saatte Türkiye’nin en çok yağış alan ili olan Samsun’da, 4 günde metrekareye toplam 83,6 kilogram yağış düştü.

İl genelinde 4 gündür aralıklarla çisenti şeklinde yağışlı hava etkili oluyor. Gün içerisinde zaman zaman etkisini artıran yağış, hava sıcaklıklarının da düşmesine neden olurken vatandaşlara sonbaharın serinliğini yaşatıyor.

Yağışlı havayla birlikte kentte serin ve kapalı bir hava hakim. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha fazla hissedilen serin havanın ardından günler sonra bugün kısa süreli de olsa güneş yüzünü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), paylaştığı haftalık hava tahmini raporunda Samsun’da 3 Ekim’e kadar yağışların etkili olmasını beklediklerini duyurdu.

MGM’ye göre Samsun ve Türkiye genelinde 1 hafta boyunca yağışların etkili olması öngörülürken özellikle 28 Eylül Pazartesi günü Samsun’un doğusu ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca bu dönemde hava sıcaklığının gündüz 22 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Samsun’da güz yağmurları devam ediyor 1

Samsun’da güz yağmurları devam ediyor 2

Samsun’da güz yağmurları devam ediyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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