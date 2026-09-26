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Karaman’da bisikletli çocuğa araç çarptı: Sürücü kayıplara karıştı

Karaman’da plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı bisikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Karaman’da bisikletli çocuğa araç çarptı: Sürücü kayıplara karıştı

Karaman’da plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı bisikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Oğuz Kaan Ş. (16), plakası henüz belirlenemeyen bir aracın bisiklete temas etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, bisiklete çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan aracın sürücüsünü ve aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da bisikletli çocuğa araç çarptı: Sürücü kayıplara karıştı 1

Karaman’da bisikletli çocuğa araç çarptı: Sürücü kayıplara karıştı 2

Karaman’da bisikletli çocuğa araç çarptı: Sürücü kayıplara karıştı 3

Karaman’da bisikletli çocuğa araç çarptı: Sürücü kayıplara karıştı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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