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Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir restoran alevlere teslim oldu.

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir restoran alevlere teslim oldu. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Ata Sokak’ta, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle restoranın içerisinde yangın çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışma başlattı.

Restoranı saran alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 1

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 2

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 3

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 4

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 5

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 6

Sakarya’da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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