Kahramanmaraş’ta turşuluk ürünlerde hasat dönemi

Kahramanmaraş’ta ekimi yapılan turşuluk ürünlerden salatalık ve kornişon da hasat dönemi başladı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi’nde seralarda turşuluk olarak yetiştirilen kornişon ve salatalıklar toplanarak satışa sunuluyor. Seralarda yetiştirilen ürünler, olgunlaşmalarının ardından üreticiler tarafından tek tek toplanıyor. Hasat edilen turşuluk ürünler tüccarlara satılıyor. Sera ve tarlada ürününün kilogramı 30 liradan alıcı bulurken, market ve pazarlarda ise 50 ila 60 lira arasında değişiyor.

Elmalar Mahallesi’ndeki Çolak ailesi, seralarında aile boyu çalışarak üretim yapıyor.

Üretici Battal Çolak, 14 dönüm serasında hasat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Seramızda turşuluk kornişon var. Buraya sabah erken gelip öğle saatlerinde paydos ediyoruz. Bu ürünler tek tek toplanıp çuvallara doldurulduktan sonra buradan hal pazarına gidiyor. Hal pazarından sonra da market ve semt pazarlarına gidiyor. Tarladaki fiyatı ortalama 30 lira ise marketteki fiyatı ise 55 lira civarında" diye konuştu.

Serada çalışan işçilerden Ceylan Çolak toplanan kornişonları paketleme ve çuvalladığını söyleyerek, "Çok emek isteyen bir iş ancak yapılması da lazım. Bir gün geç toplasak kornişonlar irileşip büyüyor" dedi.

Seranın sahibi Fatma Çolak ise, kornişon, salatalık ve biber gibi ürünler topladıklarını belirtti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır