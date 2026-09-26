Umurlu’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.
Kaza Umurlu Mahallesi girişinde Aydın-Nazilli karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kara yolu üzerinde iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile her iki motosikletteki üç kişi yola savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada oradan geçmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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