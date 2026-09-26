Yurtbekler köyünde samanlık alevlere teslim oldu

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyünde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Yurtbekler köyünde meydana geldi. Temcit Kaya’ya ait samanlıkta yangın çıktı. Samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyde bulunan vatandaşlarda yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında samanlık yanarak küle döndü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır