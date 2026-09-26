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Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Nusaybin Otogar Kavşağı’nda iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Nusaybin Otogar Kavşağı’nda iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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