HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu.Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaparak çalışma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kongolu genç kadından Türk avukatına gözüyaşlı vedaKongolu genç kadından Türk avukatına gözüyaşlı veda
3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi3 kişinin yaralandığı kazada parçalanan otomobilin direksiyonundan yürüyerek indi

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.