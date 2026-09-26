Kahramanmaraş’ta kaçak orman emvali

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde orman ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaçak orman emvali tespit edildi.
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, ormanlık alanlarda yürüttükleri denetimler sırasında kaçak orman emvali bulunduğunu belirledi. Yapılan tespit üzerine Cumhuriyet Savcılığının izniyle kaçak orman emvaline ve naklinde kullanılan araca el konuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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