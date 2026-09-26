Buğday yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağı’nda buğday yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyon ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır