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Alanya’da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 4’üncü katındaki balkondan beton zemine düşen 82 yaşındaki yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Alanya’da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Çelikler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevindi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alanya’da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti 1

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sevindi’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya’da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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