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Alanya’da deniz üzerinde dev hortum

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan dev hortum, vatandaşlar ve turistlerin ilgisini çekti.

Alanya’da deniz üzerinde dev hortum

Kıyıdan da net şekilde görülen hortumu fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.
Olay, Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bulunan halk plajı karşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıda bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından fark edildi. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, çevrede meraklı bakışlara neden oldu. Hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bazı turistler de yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Alanya’da deniz üzerinde dev hortum 1

Alanya’da deniz üzerinde dev hortum 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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