Karaman’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki marka otomobil ile Ali Koraşoğlu (63) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Hasan Ali T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dudu Koraşoğlu (61), Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) ise yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Dudu Koraşoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, Hasan Ali T. ile Serkan Ö.’nün yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır