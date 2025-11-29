HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen "Alanya 3. Hamsi Festivali" başladı.

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen "Alanya 3. Hamsi Festivali" başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde iki gün boyunca toplam yaklaşık 7 ton hamsinin ücretsiz dağıtılacağı öğrenildi.

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 1

Alanya Karadenizliler Derneği tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen Alanya hamsi festivali bugün itibari ile Alanya’da başladı.

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 2

Alanya eski belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde çok sayıda yöresel ürün standı da yer aldı. Ücretsiz hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak. Pazar günü sona erecek olan festivalde birçok sanatçı Alanya halkı için ücretsiz konser verecek.

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 3

7 TON HAMSİ GETİRDİK

Bu sene düzenlenen festivalde geçen seneye oranla daha fazla ücretsiz hamsi dağıtılacağını söyleyen Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, ‘’Bu sene de yaklaşık 6 buçuk, 7 tona yakın hamsi getirdik geçen sene festivale 200 bine yakın kişinin katılmıştı rağbet beklentimizin üstünde" dedi.

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 4

ALANYA ÇOK GÜZEL BİR YER

Yapılan festivalin Alanya ve Karadenizliler için çok değerli olduğunu belirten Hüseyin Karaca, "Aslen Rizeliyim. 15 yıldır Alanya’dayım. Karadeniz festivali 3 yıldır burada düzenleniyor. Her yıl katılıyorum. Çok memnunum. İnsanlara Karadeniz kültürünü. tanıtmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 5

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 6

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 7

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 8

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 9

Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak 10Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14. Leo, ayine katılacağı Volkswagen Arena'ya geldiPapa 14. Leo, ayine katılacağı Volkswagen Arena'ya geldi
SDÜ’den emekli öğretim üyesi evinde ölü bulunduSDÜ’den emekli öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
hamsi antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.