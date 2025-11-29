Alanya’da geleneksel hamsi festivali başladı 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen "Alanya 3. Hamsi Festivali" başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde iki gün boyunca toplam yaklaşık 7 ton hamsinin ücretsiz dağıtılacağı öğrenildi.

Alanya Karadenizliler Derneği tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen Alanya hamsi festivali bugün itibari ile Alanya’da başladı.

Alanya eski belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde çok sayıda yöresel ürün standı da yer aldı. Ücretsiz hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak. Pazar günü sona erecek olan festivalde birçok sanatçı Alanya halkı için ücretsiz konser verecek.

7 TON HAMSİ GETİRDİK

Bu sene düzenlenen festivalde geçen seneye oranla daha fazla ücretsiz hamsi dağıtılacağını söyleyen Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, ‘’Bu sene de yaklaşık 6 buçuk, 7 tona yakın hamsi getirdik geçen sene festivale 200 bine yakın kişinin katılmıştı rağbet beklentimizin üstünde" dedi.

ALANYA ÇOK GÜZEL BİR YER

Yapılan festivalin Alanya ve Karadenizliler için çok değerli olduğunu belirten Hüseyin Karaca, "Aslen Rizeliyim. 15 yıldır Alanya’dayım. Karadeniz festivali 3 yıldır burada düzenleniyor. Her yıl katılıyorum. Çok memnunum. İnsanlara Karadeniz kültürünü. tanıtmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

