Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. ı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi’nde meydana geldi. M.Ş. (72) yönetimindeki 07 NIL 82 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.G. (52) idaresindeki Isuzu marka 07 NAM 24 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan G.Ş. (70) yaralandı. Yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı 1

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı 2

Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı 3

Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı 4

Kaynak: İHA

