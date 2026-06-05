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Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu M.Z. idaresindeki 07 MD 3157 plakalı motosiklet ile D.S.’nin kullandığı 07 BHA 378 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Z. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Alanya
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