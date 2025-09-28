HABER

Alanya’da otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi 611. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E (67) idaresindeki 06 YK 098 plakalı Hyundai marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen 07 BNU 164 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Gül (49) yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.E polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

