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Alanya’da park halindeki tur otobüsünün motor bölümü alev aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki tur otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alanya’da park halindeki tur otobüsünün motor bölümü alev aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki tur otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tur otobüsü park halindeyken arka kısmında bulunan motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra motor bölümünün alev aldığını fark eden otobüs şoförü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüsün motor bölümünde hasar meydana geldi.

Alanya’da park halindeki tur otobüsünün motor bölümü alev aldı 1

Alanya’da park halindeki tur otobüsünün motor bölümü alev aldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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