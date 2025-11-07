HABER

Alanya’da silahlı ve bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaylada keşif sırasında muhtarlık seçiminden sonra aralarında husumet olan 4 kişinin kavgası kanlı bitti.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya’nın Hocalar Mahallesi Söğüt Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, Hocalar Mahallesi muhtarlık seçimi sırasında aralarında husumet olan eski muhtar İ.Ç. (53) M.Ç.(51), S.Ç.(31) ve A.A.(55) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre eski muhtar İ.Ç.’nin ruhsatlı tabancasıyla tarafları tehdit etmesi üzerine kavgaya dönüşen olayda M.Ç. isimli şahıs, İ.Ç.’yi bacağından bıçakla yaralarken, S.Ç. isimli şahıs da A.A.’nın başına sopayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan İ.Ç. ile A.A. ambulans ile hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri M.Ç., S.Ç. ve tedavisinin ardından İ.Ç.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

