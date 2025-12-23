HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda toplam değeri 21 milyon 200 bin TL olan change edilmiş 16 araç yakalandı. Motosikletlerin yasal sahiplerine ulaşılarak teslim işlemleri başlatılırken, olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevre illerden doğal afet veya trafik kazası nedeni ile ağır hasar aldıktan sonra tamir edilmek yerine şase numaraları haciz ve yakalamalı, çalıntı, güveni kötüye kullanma veya yurtta kalma süresi dolan yabancı plakalı araçlara nakil edilmek suretiyle change yapılarak yeniden trafiğe çıkartılan araçlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin TL olan 16 adet çeşitli marka ve model araçlar değişik tarihlerde ele geçirildi.

Kayseri de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi 1

37 ŞÜPHELİ HAKKINDA GEREKLİ ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Araçlar üzerinde Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'nda inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu araçlar hakkında çenç raporu düzenlenerek 37 şüpheli hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen araçlar sahipleri tespit edilenler yasal sahiplerine iade edilerek haciz ve yakalama kaydı olanlar otoparklara, gümrük kaçağı olanlar ise Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi 2

Yine 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevre illerden çalınan motosikletlerin bulunması ve otoparklarda bulunan kimliği belirsiz motosikletlerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin TL olan 30 adet çeşitli marka ve model motosikletin, Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'den çalıntı olduğu tespit edildi.

Kayseri de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi 3

Motosikletlerin yasal sahiplerine ulaşılarak teslim işlemleri başlatılırken, olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

(İHA)

23 Aralık 2025
23 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da trafik yoğunluğu: Yüzde 90’a ulaştıİstanbul’da trafik yoğunluğu: Yüzde 90’a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri Otomobil hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.