Alanya’da tek teker kazasında faciadan dönüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çevre yolunda tek teker üzerinde ilerlemek isteyen motosikletli dengesini kaybederek yere düştü. Arkasından gelen başka bir motosikletli de kazaya karışarak takla attı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlemek için motosikletinin önünü kaldırdı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Bu sırada arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü de tek teker üzerinde ilerlediği esnada yerdeki motosikletliye takıldı. Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletiyle birlikte takla atarak yola savruldu.
Arkadan gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kaydedilirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha önce tahliye edilmişti! Mehmet Cemil Acar yakalandıDaha önce tahliye edilmişti! Mehmet Cemil Acar yakalandı
500 kadın Edirne’de iftar sofrasında buluştu500 kadın Edirne’de iftar sofrasında buluştu

En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

