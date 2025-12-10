Alanya’da yağışın izleri silinmeye çalışılıyor

Alanya’da hafta sonu etkili olan ve kentte hayatı felç eden yağışların ardından kent genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Özellikle Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya Otogarı ve sahil hattında biriken atıkların izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede şiddetli yağışların ardından Kızlarpınarı çevresi ve Otogar bölgesinde cadde, sokak ve su kanallarında biriken çamur ile atıklar temizleniyor. Öte yandan, hava durumları sonrası denizden kıyıya vuran atıklar nedeniyle sahil şeridinde de temizlik çalışmaları yoğunlaştı. Fırtınanın kıyıya taşıdığı plastik, ağaç parçaları ve çeşitli atıklar toplanıp bölgeden alınıyor.

Kaynak: İHA