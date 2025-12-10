HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alanya’da yağışın izleri silinmeye çalışılıyor

Alanya’da hafta sonu etkili olan ve kentte hayatı felç eden yağışların ardından kent genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Alanya’da yağışın izleri silinmeye çalışılıyor

Alanya’da hafta sonu etkili olan ve kentte hayatı felç eden yağışların ardından kent genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Özellikle Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya Otogarı ve sahil hattında biriken atıkların izleri silinmeye çalışılıyor.

Alanya’da yağışın izleri silinmeye çalışılıyor 1

İlçede şiddetli yağışların ardından Kızlarpınarı çevresi ve Otogar bölgesinde cadde, sokak ve su kanallarında biriken çamur ile atıklar temizleniyor. Öte yandan, hava durumları sonrası denizden kıyıya vuran atıklar nedeniyle sahil şeridinde de temizlik çalışmaları yoğunlaştı. Fırtınanın kıyıya taşıdığı plastik, ağaç parçaları ve çeşitli atıklar toplanıp bölgeden alınıyor.

Alanya’da yağışın izleri silinmeye çalışılıyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale'de 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da feci kaza: Tır ile panelvan çarpıştı: 5 yaralıTekirdağ'da feci kaza: Tır ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.