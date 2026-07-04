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Alaplı Akçakoca yolundaki kazada 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Orman Bölge Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alaplı Akçakoca yolundaki kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Orman İşletme Müdürlüğü yakınındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametinden seyir halinde bulunan otomobil, kavşakta dönüş yapan bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Akçakoca yönünden gelen diğer otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Alaplı Akçakoca yolundaki kazada 5 kişi yaralandı 1

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Alaplı yönünden gelen otomobilde bulunan 2 kişi ile takla atan otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi ile Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaplı Akçakoca yolundaki kazada 5 kişi yaralandı 2

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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