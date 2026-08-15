HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alaplı’da şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde virajı alamayarak şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kavakderesi mevkisinde meydana geldi.

Alaplı’da şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde virajı alamayarak şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kavakderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın M.Ş idaresindeki beton mikseri, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve şarampole uçtu.

Kazada araç içerisinde yaralanan sürücü Şahinler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, beton mikserinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alaplı’da şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorlu'da ilginç manzara: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle dolduÇorlu'da ilginç manzara: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu
Husiler'den balistik füzeyle saldırıHusiler'den balistik füzeyle saldırı

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.