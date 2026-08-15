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Devrilen motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı: 1 ölü

Denizli'de kontrol çıkan motosikletin devrildiği kazada sürüklenen sürücü, halk otobüsünün altında kaldı. Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı: 1 ölü

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Songür Ahat (62), idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Devrilen motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı: 1 ölü 1

OTOBÜSÜN ALTINDA FECİ ÖLÜM

Sürüklenen talihsiz kadın, aynı istikamette sol şeritte ilerlemekte olan ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Songür Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı: 1 ölü 2

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırkenAhat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kaza
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