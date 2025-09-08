Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Köpekleri öldürüp, çöp arabasına attılar... Görüntüler olay yarattı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, kamuoyunda infiale yol açtı. Mynet Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan iddialara göre, sokaklardan toplanan köpekler Alaşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında öldürülerek çöp konteynerlerine atıldı.

ÖLÜ KÖPEKLERİ ÇÖP ARACINA ATTILAR

Söz konusu görüntülerde barınakta bulunan ölü köpeklerin belediye personeli tarafından el arabasıyla taşındığı ve çöp aracına atıldığı görüldü.

BELEDİYE SESSİZ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Konuya ilişkin Alaşehir Belediyesi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu karelerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

TÜRKİYE’DE BARINAK TARTIŞMALARI

Türkiye’de uzun süredir hayvan barınaklarıyla ilgili benzer şikâyetler gündeme geliyor.

Hayvanların kötü koşullarda tutulması, aç bırakılması ya da tedavisiz bırakılması sıkça eleştiri konusu olurken, Alaşehir’deki bu iddialar tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uzmanlar, çözümün kısırlaştırma seferberliği ve sokak hayvanları için sürdürülebilir politikalar geliştirmekten geçtiğini vurguluyor.