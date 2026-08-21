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Alaşehir-Eşme yolunda tanker devrildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesi ile Eşme arasındaki karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Alaşehir-Eşme yolunda tanker devrildi

Kaza, Alaşehir-Eşme karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Devrilen tanker nedeniyle karayolunda ulaşım dururken, ekipler güvenlik önlemi aldı.

Yolun yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen tanker kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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