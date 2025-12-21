HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alaşehir’de 5 katlı otelde korkutan yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir otelin en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alaşehir’de 5 katlı otelde korkutan yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir otelin en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede tahliye edilen oteldeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan Ü.Ş.’ye ait 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden otel çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde konaklayan müşteriler kısa sürede tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otelin 5. katındaki odalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alaşehir’de 5 katlı otelde korkutan yangın 1

Alaşehir’de 5 katlı otelde korkutan yangın 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü tatlı patateste son hasat yapıldıKuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü tatlı patateste son hasat yapıldı
Sivas, ‘İstiklal Madalyası’ istiyorSivas, ‘İstiklal Madalyası’ istiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.